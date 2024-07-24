الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في شهرين

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في شهرينهبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل الين الياباني اليوم مع انحسار عمليات بيع الين في معاملات المناقلة المالية قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.34 بالمئة إلى 104.12 نقطة.

وسجل الدولار أدنى مستوى له منذ السادس من مايو الماضي مقابل الين، بعدما انخفض 1.56 بالمئة إلى 153.16 ين.

وارتفع اليورو 0.08 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.086 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.293 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي بنحو 0.5 بالمئة إلى 0.6599 دولار أمريكي ليقترب من أدنى مستوى سجله في أوائل يونيو الماضي، بينما هبط الدولار الكندي 0.12 بالمئة إلى 1.38 مقابل الدولار الأمريكي.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.25 بالمئة إلى 0.5943 دولار أمريكي، ليجري تداوله عند مستويات لم يشهدها منذ أوائل مايو الماضي.