الاحتلال يغلق الحواجز بين قلقيلية وطولكرم ومداخل عشرات القرى بالضفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 02:25 مساءً - أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحواجز بين قلقيلية وطولكرم ومداخل عشرات القرى بالضفة.

واستُشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مدخل مخيم البريج وسط القطاع، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون.

وتحدثت مصادر مطلعة في غزة عن محاصرة الاحتلال منزلًا فيه 10 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال في بلدة القرارة شمال خان يونس.