وفاة 21 شخصا جراء موجة الحر الشديدة بالمغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 08:29 مساءً - ذكرت وزارة الصحة بالمغرب أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة، غالبيتهم أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

غالبية الوفيات بين أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن

وأكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة بالمغرب، أن المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال 'سجل يوم 24 يوليو 21 حالة وفاة، منها 4 حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية، فيما كانت غالبية الوفيات بين أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، إذ أسهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم'.

وأوضحت المديرية الجهوية أنه إثر تداول أخبار تفيد بتسجيل حالات وفيات مفاجئة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة قامت المصالح المعنية بفتح تحقيق فوري لاستجلاء الأسباب الحقيقية وراء ذلك.