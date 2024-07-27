جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء جنوب خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 10:28 صباحاً - طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان المناطق الجنوبية من خان يونس بالإخلاء الفوري باتجاه المواصي جنوب قطاع غزة، تمهيدًا لعملية عسكرية، بحسب ما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة.

ومن جهته، قال جيش الاحتلال في بيان اليوم السبت: "في ضوء أنشطة عديدة وعمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل من داخل الأحياء الغربية لخان يونس أصبح الوجود في تلك المنطقة خطيرًا.. لذلك، ستتم في هذه المرحلة ملاءمة المنطقة وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوضع حماس بنى تحتية داخل المنطقة التي تم تصنيفها إنسانية".

وأضاف بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "سيعمل بقوة في المنطقة، ولذلك يدعو السكان الذين بقوا في الأحياء الجنوبية لخان يونس بإخلائها بشكل فوري، والانتقال مؤقتاً إلى المنطقة الإنسانية المستحدثة في منطقة المواصي".

وفي اليوم الـ295 من العدوان على غزة، واصل الاحتلال قصفه مناطق عدة، ما أسفر عن استشهاد 39175 فلسطينيًا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وعلى صعيد مفاوضات صفقة التبادل، أفاد مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أمس الجمعة، بأن اجتماعًا رباعيًا يجمع المسؤولين المصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين، بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية، سيعقد في العاصمة الإيطالية روما يوم الأحد المقبل، للوصول لاتفاق هدنة في غزة.