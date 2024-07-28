محكمة ليبية تدين 12 متهما في كارثة فيضان درنة وتبرىء أربعة آخرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 06:31 مساءً - أدانت محكمة جنايات مدينة درنة الليبية اليوم الأحد 12 متهما في الواقعات المنسوبة لعدد 16 مسئولا في قضية كارثة فيضان العام الماضي.

وذكر مكتب النائب العام في بيان نشره تلفزيون (الوسط) الليبي أن المحكمة قضت بإدانة 12 متهمًا بأحكام حبس تراوحت بين 9 سنوات وحتى 20 سنة فيما قضت ببراءة 4 متهمين آخرين.

وكانت مدينة درنة قد تعرضت في سبتمبر 2023 إلى كارثة فيضان ؛ إثر عاصفة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 5 آلاف ليبي وإصابة الآلاف فضلًا عن أضرار مادية واسعة شملت انهيار سدين.