عقب انقطاع 8 سنوات..استئناف الرحلات الجوية اليمنية إلي القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 06:31 مساءً - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي ابتداء من مساء اليوم.

وأوضحت الخطوط الجوية اليمنية في بيان لها اليوم، أنه تمت جدولة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة والعودة بواقع رحلة يوميا، وأن وجهة صنعاء الهند والعودة تمت جدولتها بواقع رحلتين في الأسبوع، وفقا لما نقلته وكالة سبأ اليمنية.

توقف الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة منذ 2016

ولفتت الخطوط الجوية اليمنية إلى أن فتح وجهتي القاهرة والهند، جاء تنفيذا لاتفاق تم بين صنعاء والرياض في الفترة الأخيرة.

يجدر الإشارة إلي أن الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة قد توقفت منذ أواخر عام 2016.

جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن

وفي سياق آخر، سبق وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الأوضاع في اليمن، وقال مايكل عمران كانو، مندوب سيراليون بمجلس الأمن، إن اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عبر العالم، حيث يحتاج 18 مليون شخص إلى المساعدة، و17.7 مليون يواجهون شحًا في المواد الغذائية بشكل مفرط، مؤكدًا أن نصف السكان يحتاجون إلى مياه الشرب، وهناك زيادة في تفشي الكوليرا، وأزمة سوء تغذية تطال نصف الأطفال الذين يعانون من التقزم.

وأشاد مندو سيراليون بمجلس الأمن خلال كلمته بمجلس الأمن، بالأثر الإيجابي لتوزيع برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الغذائية في ثمانية من القطاعات في محافظتي حجة والحديدة منذ شهر مايو، معتبرًا أن ذلك قد يحد من حرمان السكان من الغذاء ويساعد في إيجاد استراتيجيات لتلبية حاجاتهم.

وأكد أن الأزمة في اليمن تستوجب زيادة الجهود الإنسانية، ودعا الوكالات والدول المانحة والوكالات الدولية إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024.، موضحًا أن المساعدات الدولية الحالية منخفضة بشكل مزرٍ، ما يزيد من معاناة السكان.