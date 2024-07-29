اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تنعقد في دورتها العادية (54)

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 12:31 مساءً - تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، أعمال دورتها العادية (54) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك خلال الفترة من 29-31/7/2024.

وتنعقد أعمال الدورة برئاسة سعادة السفير/طلال خالد المطيري (دولة الكويت) ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.

وصرحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن مجابهة ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من انتهاكات خطيرة وجسيمة وغير مسبوقة من قبل القوة القائمة بالاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة، بما يشمل العدوان الغاشم على غزة واستمرار احتجاز جثامين الشهداء من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

كما تحمل اللجنة على عاتقها هاجس حماية الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة عبر صد مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي من خلال الانكباب، وبمقترح من دولة قطر، على مضامين قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر عن دورته العادية (55) بشأن "الأشخاص حاملي صفات الجنسين".

وفي سياق الاهتمام بحقوق الإنسان الأصيلة وفي مقدمتها الحق في الصحة والحق في التعليم، سوف تعمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على متابعة مخرجات قمة البحرين فيما يتعلق بضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة، وذلك بمقترح مقدم من مملكة البحرين.

هذا، وستعرف الدورة إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2025 (16 مارس/آذار)، كما سوف يتم النظر في موضوع "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان" سيما الأخلاقيات الناظمة لمجال الذكاء الاصطناعي وسبل مجابهة التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا الحديثة على التمتع الأمثل بحقوق الإنسان.

وجدير بالذكر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (54) سوف ترفع للدورة العادية القادمة (162) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (سبتمبر 2024).