إلغاء عودة 7 رحلات جوية لشركات طيران أجنبية من مطار بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 07:28 مساءً - كشف مصدر في مطار بيروت لـRT عن إلغاء 7 رحلات جوية من ضمنها رحلات لشركات طيران عربية مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله. وأفاد المصدر لمراسلة RT في لبنان، بأنه تم إلغاء حتى الساعة (16:20 بتوقيت موسكو) 7 رحلات جوية، ومن ضمن الرحلات التي تم إلغاؤها رحلات للخطوط الفرنسية والسويسرية والأردن والسعودية. واعتبر المصدر الإجراء الذي اتخذته شركات الطيران أمرا عاديا في ظل التوترات الأمنية، لافتا إلى أن المدة الأقصى لإلغاء الرحلات هي الخامس من شهر أغسطس المقبل.

شن حرب على لبنان

وأشار المصدر إلى أن بعض الشركات لم تلغ رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي، وألغت شركات طيران رحلات جوية أو أجلتها من وإلى مطار بيروت اليوم الاثنين، مع تصاعد التوترات. ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هو المطار الوحيد في لبنان، وقد استهدف في حروب سابقة مع إسرائيل، منها آخر حرب دارت بين الطرفين في العام 2006.ويتبادل 'حزب الله' والجيش الإسرائيلي إطلاق النار منذ نحو 10 أشهر بالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ويوم السبت الماضي، قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.