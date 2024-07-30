شركة طيران الشرق الأوسط: مطار رفيق الحريري لم يتعرض لأي تهديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:32 مساءً - قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، محمد الحوت، اليوم الثلاثاء، إن مطار رفيق الحريري في بيروت لم يتعرض لأي تهديد.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، أن كل شركات الطيران العربية مستمرة برحلاتها إلى بيروت.

وفي وقتٍ سابقٍ، قال "الحوت" خلال اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إنه "بالنسبة إلى الشركات الأجنبية التي ألغت رحلاتها وهي مجموعة لوفتهانزا، فهي نفسها كانت ألغت رحلاتها في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وهذه ليست المرة الأولى التي تلغي فيها ولم يحصل شيء حينها، اليوم هناك شركات ألغت رحلاتها، مع أنها لم تلغ رحلاتها سابقًا، ولكن اتخذت قرارها الحالي من باب الحيطة، مثل الشركة الأردنية التي ألغت رحلاتها ليومين، كذلك الشركة التركية التي ألغت رحلتها الليلية، وعادت واستأنفت رحلاتها صباحًا، وهذا يعني أنها مستمرة في رحلاتها".

وتابع: "والشيء المهم أن كل شركات الطيران العربية مُستمرة في رحلاتها إلى بيروت، فالطيران الإماراتي والقطري على سبيل المثال حركتهما عادية نهارًا، لذلك إذا نظرنا إلى حركة المطار فإن جميع الشركات مستمرة في حركتها في اتجاه بيروت، أما بالنسبة إلى جدول رحلات طيران الشرق الأوسط فهو مستمر، ومعظم الطائرات يتحرك بشكل طبيعي، فمثلًا من أصل ست وثلاثين رحلة هنآك تأخير لحوالي خمس إلى ست طائرات ليلًا، فيما سائر الرحلات تسير حسب المواعيد المحددة".

وردًّا على سؤال، نفى أن يكون مطار رفيق الحريري قد تلقى أي تهديدات أو معلومات من أي مصدر، أن هناك ضربة للمطار.

وقال: "على العكس من ذلك، فما نعرفه أن المطار لم يتعرّض لأي تهديد، ومن المفترض أن يكون محايدًا؛ لأنه لو كان لدينا أيّ تخوف من حصول ضربة أو معلومات، فإننا لا نترك نصف عدد الطائرات في المطار بل كنا أخرجناها"

ويعيش لبنان حالة من الترقب بعد إعلان تل أبيب الرد على حادث مجدل شمس بالجولان المحتلة، والتي زعمت أن حزب الله اللبناني من قام بالحادث، الذي أسفرت عن مقتل 12 شخصًا داخل ملعب لكرة القدم.