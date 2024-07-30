حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 02:33 مساءً - رحب مجلس وزراء الصحة العرب بانعقاد المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، وذلك بموجب القرار رقم (25) الصادر عن دورته العادية الـ 60 في مايو 2024 بجنيف،

وصرحت السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إلى أن المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية سيعقد بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والرعاية الصحية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالعاصمة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة 19-20 أكتوبر 2024.

وفى إطار الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر، عقدت السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، اجتماعا مع الدكتور/ فراس الهواري – وزير الصحة والرعاية الصحية بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الهيئة العليا بالنيابة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور/ عادل عدوي- رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور/ عمر الرواس- الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، تم خلاله بحث جدول أعمال المؤتمر، والجلسات العمل النقاشية المتعلقة بالشأن الصحي ودور الكفاءات الصحية المهاجرة في دعم النظم الصحية للدول العربية

وفى سياق متصل، أكدت السفيرة على أن هذا المؤتمر يُعد ملتقى علمي للكفاءات الصحية العربية ويشكل اهتمام ملحوظ في دعم القطاع الصحي في جميع الدول العربية، كما يوفر المؤتمر منبرا للمسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين.