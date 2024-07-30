دوت الخليج -

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات على موعد خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يجتمع هذا الأسبوع. ارتفاع طفيف في أسعار الذهبسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات على موعد خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يجتمع هذا الأسبوع. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2388.65 دولار للأوقية.. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2385.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 27.89 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 951.25 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 898.08 دولاراً للأوقية.

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