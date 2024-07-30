بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاضأنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام أربع نقاط، ليبلغ مستوى 7186.71 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.06 في المئة عن جلسة الأمس.

وتم تداول 233.6 مليون سهم عبر 12962 صفقة نقدية، بقيمة 54.17 مليون دينار (نحو 165.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.95 نقطة، ليبلغ مستوى 6026.54 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.03 في المئة، من خلال تداول 80.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 4569 صفقة نقدية، بقيمة 9.6 مليون دينار (نحو 29.2 مليون دولار).

في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول 5.78 نقطة، ليبلغ مستوى 7841.39 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.07 في المئة، من خلال تداول 153 مليون سهم، عبر تنفيذ 8393 صفقة نقدية، بقيمة 44.5 مليون دينار (نحو 135.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 9.08 نقطة، ليبلغ مستوى 5870.02 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المئة، من خلال تداول 41.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 2727 صفقة نقدية، بقيمة 5.5 مليون دينار (نحو 16.7 مليون دولار).