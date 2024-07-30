الجامعة العربية: الأردن يستضيف مؤتمرا للكفاءات الصحية المهاجرة فى أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:32 مساءً - أعلنت جامعة الدول العربية أنه سيتم عقد المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والرعاية الصحية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالعاصمة الأردنية" عمان" يومي 19- 20 أكتوبر المقبل .

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في بيان اليوم الثلاثاء،إن مجلس وزراء الصحة العرب،رحب في دورته العادية الـ 60 في مايو الماضي بجنيف،بانعقاد المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشيرة إلى أنه في إطار الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر، عقدت اجتماعا مع كل من : الدكتور فراس الهواري وزير الصحة والرعاية الصحية بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الهيئة العليا بالنيابة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور عادل عدوي رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور عمر الرواس الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، تم خلاله بحث جدول أعمال المؤتمر، والجلسات العمل النقاشية المتعلقة بالشأن الصحي ودور الكفاءات الصحية المهاجرة في دعم النظم الصحية للدول العربية.

وأوضحت أن هذا المؤتمر يُعد ملتقى علميا للكفاءات الصحية العربية ويشكل اهتماما ملحوظا في دعم القطاع الصحي في جميع الدول العربية، كما يوفر منبرا للمسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين