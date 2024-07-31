حماس تعلن اغتيال إسماعيل هنية في إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:33 صباحاً - أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الثلاثاء.

ونقلت كالة تسنيم عن الحرس الثوري الإيراني، أن إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان اغتيلا في مقر إقامتهما بالعاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت سابق، توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، إلى العاصمة الإيرانية، للمشاركة في حفل أداء الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزكشيان اليمين الدستورية.