القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل تنديدا باغتيال هنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 09:31 صباحاً - أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، الإضراب الشامل تنديدا واستنكارا لجريمة الاحتلال باغتيال القائد الوطني إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي ارتقى في طهران مع مرافقيه في غارة غادرة على مقر اقامته.

ونعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية للشعب الفلسطيني استشهاد هنية وأدانت إقدام جيش الاحتلال على ارتكاب هذه الجريمة النكراء.

و أكدت المبادرة الوطنية أن الاغتيالات الوحشية للمناضلين و المقاومين لم تزد يوما الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على مواصلة النضال من أجل الحرية و الكرامة وتقرير المصير و اسقاط كل منظومة الاحتلال و التمييز العنصري و الاستعمار الاستيطاني الفاشي.

وأعلنت حركة حماس، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيان لها، إن هنية تم اغتياله في غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اغتيال القائد إسماعيل هنية عمل جبان ولن يمر سدى.