الخارجية الإيرانية: دم هنية لن يذهب هباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 11:29 صباحاً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن "دم هنية لن يذهب هباء".

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن كنعاني القول: "استشهاد هنية في طهران سيقوي ويعمّق الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والمقاومة"، بحسب "رويترز".

كانت حركة حماس الفلسطينية أعلنت، اليوم، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في إيران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشيكان، مؤكدة أن اغتياله تم بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.