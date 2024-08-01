بلينكن يدعو ”جميع الأطراف” في الشرق الأوسط إلى ”وقف الأعمال التصعيدية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 12:31 مساءً - دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، "جميع الأطراف" في الشرق الأوسط إلى وقف "الأعمال التصعيدية" والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بغارة نسبتها إيران إلى إسرائيل، وفقًا لـ"فرانس برس".

وقال "بلينكن" لصحفيين في منغوليا اليوم الخميس، إن تحقيق السلام "يبدأ بوقف إطلاق النار، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أولًا على جميع الأطراف التحدث والتوقف عن القيام بأعمال تصعيدية".

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وفي الثلاثين من يوليو، أطلقت طائرات إسرائيلية أربعة صواريخ على الضاحية الجنوبية في بيروت، التي تعتبر معقلًا لحزب الله اللبناني؛ أدى ذلك إلى مقتل وإصابة العشرات جميعهم من المدنيين وتدمير مبنى من أربعة طوابق، وتضرر المباني والسيارات المتوقفة القريبة.

يأتي ذلك فيما كثفت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف والمتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفة مناطق ومنازل وتجمعات النازحين، إذ يتعمد الاحتلال قصف البنايات السكنية والأحياء والمنازل المأهولة بالسكان وارتكاب المجازر لإيقاع أكبر عدد من الشهداء والجرحى.

من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من مغبة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة، مُعتبرة أن الكيان الإسرائيلي يمارس سياسة متهورة دون أن يدرك العواقب الوخيمة التي يمكن أن تطال الإقليم من جراء أفعاله.