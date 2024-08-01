تشييع جثمان إسماعيل هنية في طهران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 12:31 مساءً - انطلقت من العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم الخميس، مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد اغتياله في هجوم نسب إلى إسرائيل.

وفي لقطات على الهواء مباشرة نقلتها "القاهرة الإخبارية"، تجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلامًا فلسطينية، في جامعة طهران وسط العاصمة.

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، أن جثمان هنية سيدفن في قطر، بعد مراسم تشييع رسمي في طهران حيث اغتيل.

وقال بيان صادر عن الحركة، إن "جثمان هنية سينقل إلى قطر الخميس، بعد تشييع رسمي في طهران"، التي أعلنت الحداد 3 أيام.

وقال تقرير تلفزيوني إيراني، إنَّ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سيؤم صلاة الجنازة على رئيس حركة حماس إسماعيل هنية اليوم الخميس.

وقتل هنية في هجوم بصاروخ موجه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ستهدف مقر إقامته في طهران، التي كان يزورها لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.