رسميا.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 12:31 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس رسمياً، اغتيال محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في هجوم على خان يونس بقطاع غزة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجلٍ.

أوضح جيش الاحتلال أن قواته تواصل عملياتها الاستخبارية الدقيقة في منطقة رفح وفي منطقة خان يونس في قطاع غزة، مبينًا أنه استهدف 35 هدفًا في القطاع.

ذكر في بيان أنه "في منطقة خان يونس، قصفت القوات قاذفات صواريخ محملة بالقذائف كانت موجهة نحو المستوطنات، وتعمل القوات حاليًا في منطقة تل السلطان، حيث قامت بتفكيك مبنى مفخخ كان يستخدمه مقاتلو حماس".

وأضاف: "في الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال عملياتها في وسط غزة. خلال اليوم الماضي، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي عدة خلايا كانت تشكل تهديدًا لقواته في المنطقة. وقصف سلاح الجو خلال اليوم الماضي حوالي 35 هدفًا في قطاع غزة، بما في ذلك خلايا مسلحة ومنشآت عسكرية وبنية تحتية إضافية".

من جانبه، قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أن مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، يشكل خطوة كبيرة في طريق القضاء عليها، وأضاف : سنواصل ملاحقة قادة حماس دون هوادة حتى انتهاء المهمة في قطاع غزة.

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.