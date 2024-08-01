نصر الله: النزاع دخل مرحلة جديدة.. وسيكون هناك ردود فعل قاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 06:35 مساءً - أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن عدة دول طلبت منه عدم الرد على الهجوم الذي استهدف ضاحية بيروت، مشيرًا إلى أن النزاع دخل مرحلة جديدة ومعقدة تشمل جميع الجبهات.

وفي تصريحاته اليوم الخميس، وصف نصرالله اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأنه اعتداء على شرف إيران وكرامتها، نظرًا لأن هنية كان ضيفًا على الأراضي الإيرانية.

وأضاف نصرالله: "الإسرائيليون لم يدركوا مدى تجاوزهم للخطوط الحمراء. هل يظنون أن إيران ستتجاهل تصفية هنية على أراضيها؟ يجب على العدو أن يتوقع ردود فعل قاسية على كل قطرة دماء سالت. المرحلة التالية من التصعيد تعتمد على تصرفات إسرائيل واستجابتها".