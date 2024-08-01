الكويت تنفي استخدام أراضيها لاستهداف دول الجوار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 08:29 مساءً - نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، ادعاءات حول استخدام أراضي الكويت أو قواعدها العسكرية باستهداف "دول الجوار".

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيانها: "إنها لن تسمح بالانطلاق من أراضيها بالاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية تصريحا للمتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن حمد الصقر، قال فيه: "تؤكد رئاسة الأركان أنها لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقًا للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة".



ويأتي هذا البيان من الكويت بعد ادعاءات لـ"كتائب حزب الله" في العراق بأن الهجوم الذي استهدف ناحية جرف الصخر انطلق من قاعدة علي السالم في الكويت.