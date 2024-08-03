التلفزيون الإيراني: العالم سيشهد أحداثا مهمة خلال الساعات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - قال التلفزيون الإيراني إن العالم سيشهد أحداثًا مهمة خلال الساعات المقبلة.

بينما تعيش إسرائيل حالة تأهب قصوى استعدادًا لرد إيراني وشيك، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، يتحدث الإعلام الإيراني عن "مشاهد استثنائية وتطورات مهمة في الساعات القادمة".

تزامنًا مع ذلك، قال محمد مرندي، مستشار وزير الخارجية الإيراني، إن على الجميع مغادرة إسرائيل، وكتب في تغريدة مرفقة بصور صواريخ "غادروا.. إنها قادمة".

تأتي هذه التطورات، في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل، استعدادًا لهجمات محتملة من إيران وحزب الله اللبناني وحماس والحوثيين في اليمن.

في وقت سابق، اليوم، أعلن البنتاجون، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البنتاجون، أن الولايات المتحدة ترسل سرب طائرات مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن وزير الدفاع أمر بإجراء تعديلات على التموضع العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن الهدف من إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، هو الحفاظ على وجود قوة ضاربة في الشرق الأوسط.

ومن جانبها أكدت القيادة المركزية الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" في 12 يوليو إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس بالبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.

وأضافت المركزية الأمريكية، أن نشر الحاملة روزفلت في المنطقة، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتفعيل الردع والاستقرار.

يأتي ذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات من إيران وحزب الله اللبناني وحركة حماس، عقب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أثناء زيارته لإيران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.