الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق جميع رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من ظهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 03:31 مساءً - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، السبت، تعليق جميع رحلاتها إلى بيروت اعتبارًا من الأحد، "بسبب الأوضاع الحالية" في المنطقة.

وقالت الشركة إن آخر رحلة لها إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، ستكون في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة الكويت.

وأوضحت الشركة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تعلن الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت في يوم الأحد الموافق 4/8/ 2024، وذلك للمسافرين الراغبين بالعودة، حيث سيتم البدء بقبول الركاب قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات أو التعديل على مواعيد الحجز من خلال قنوات حجوزات التذاكر التابعة للخطوط الجوية الكويتية..." ، ولم توضح الشركة موعد استئناف رحلاتها.

وكانت قد ألغت شركات طيران أخرى، بما فيها إير فرانس ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت وسط مخاوف متزايدة من تصعيد إقليمي، في أعقاب الضربة الإسرائيلية في بيروت التي استهدفت أحد كبار قادة حزب الله اللبناني، وإثر مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران.