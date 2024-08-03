وزير الخارجية اللبناني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الدانماركي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 06:31 مساءً - تلقى وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بو حبيب اليوم السبت اتصالاً هاتفياً من نظيره الدانماركي لارس لوك راسموسن.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام؛ أن راسموسن أعرب خلال الاتصال عن تعازيه فى الضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت بيروت مساء الثلاثاء الماضي.

وأشاد بوحبيب بدور نظيره الدانماركي لدعمه، مشددا على ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١.

وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أن تطبيق كافة القرارات الأممية في المنطقة من شأنه أن ينهي دوامة الحروب الدورية ويبني لسلام دائم"، موضحا أن الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم جذري للصراع.

ومن جانبه ..أعرب وزير الخارجية الدنماركي عن موقف بلاده الداعم لموقف الحكومة اللبنانية ولسيادة لبنان ووحدة أراضيه ، مشددا على ضرورة احترام الشرعية الدولية لصالح كافة الدول، والصغيرة تحديدا، لصون السلم والأمن الدوليين.