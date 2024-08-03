حماس: استشهاد 9 في عمليتي اغتيال إسرائيليتين بطولكرم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 06:31 مساءً - أعلنت حركة حماس الفلسطينية، استشهاد 9 من عناصرها في عمليتي اغتيال إسرائيليتين بطولكرم شمال الضفة الغربية، داعية المقاومة في الضفة لتصعيد الاشتباك مع العدو ومستوطنيه.

وجاء في بيان حركة المقاومة الفلسطينية، أن العناصر الـ 9 الذين استشهدوا في طولكرم شمال الضفة الغربية هم كالتالي:

1- الشهيد القائد هيثم نور الدين بلبيدي

2- الشهيد جمال إبراهيم أبو هنية

3- الشهيد علي خليل أبو بكر

4- الشهيد عبد الجبار الصباغ

5- الشهيد أحمد إبراهيم محاجنة

6- الشهيد مؤمن كمال قرعاوي

7- الشهيد مؤمن مشارقة

8- الشهيد ثائر حميدي

9- الشهيد يزن صامد أبو دغيش

جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

وأضاف بيان حماس، نؤكّد أن هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الإرهاب الصهيونية في الضفة المحتلة، وعمليات الاغتيال الجبانة، لن تفتّ في عضد شعبنا الفلسطيني أو توهن عزيمته، أو توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة، بل إنها ستشكِّل وقودًا لاستمرار هذه المسيرة المباركة، التي لن تتوقّف إلا بكنس المحتلين وقطعان المستوطنين عن أرضنا.

واختتم البيان بدعوة حماس لـ أبطال الضفة وشبابها الثائر لتصعيد الاشتباك مع العدو ومستوطنيه في جميع المحاور، وتدفيع حكومة المتطرفين الصهاينة ثمن جرائمها بحقّ شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في طريق المقاومة والتصدّي للعدوان