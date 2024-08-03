استهداف ناقلتي جند وجرافتين عسكريتين ودبابة للاحتلال شرق رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 07:28 مساءً - أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث أعلنت عن استهدافها ناقلتي جند وجرافتين عسكريتين ودبابة للاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

يأتي ذلك بعد القرار، الذي اتخذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف وتعليق جميع الإجازات في الوحدات والتشكيلات العسكرية يشير إلى أن المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية لديها المعلومات الكافية أو التكهنات وطرح السيناريوهات الكافية للرد الإيراني المحتمل، إما أن يكون هذا الرد أحادي الجانب، وإما أن يكون هذا الرد مشاركة مع حزب الله واليمن، أي حلفاءها في الشرق الأوسط، ويمكن أن يكون الرد بمشاركة من قطاع غزة، مؤكدةً أنه ربما هذا أخطر السيناريوهات، وهذا يدلل على أن حماس ما زالت تمتلك القدرات العسكرية التي تبوئها لرد محتمل على اغتيال إسماعيل هنية.