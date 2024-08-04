الصحة اللبنانية: 3 إصابات جراء غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف بجنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 07:40 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، وقوع ثلاث إصابات جراء غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف بجنوب البلاد.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة شخصين بجروح بليغة، وشخص ثالث بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة على بلدة بيت ليف، استهدفت منزلا.

وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا بالقذائف الفوسفورية.