مؤشر مسقط ينخفض 0.43%أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، منخفضا 20.2 نقطة، أي بنسبة 0.43 بالمئة ليبلغ مستوى 4647.20 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4667.43 نقطة.

وبلغت قيمة التداول، خلال الجلسة، مليونا و404 آلاف و606 ريالات عمانية منخفضة بنسبة 50.8 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و855 ألفا و253 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.160 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.38 مليار ريال عماني.