مؤشر مسقط ينخفض 0.43%
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، منخفضا 20.2 نقطة، أي بنسبة 0.43 بالمئة ليبلغ مستوى 4647.20 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4667.43 نقطة.
وبلغت قيمة التداول، خلال الجلسة، مليونا و404 آلاف و606 ريالات عمانية منخفضة بنسبة 50.8 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و855 ألفا و253 ريالا عمانيا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.160 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.38 مليار ريال عماني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر مسقط ينخفض 0.43% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.