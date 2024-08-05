وزيرا الخارجية البحرينى والإيرانى يبحثان جهود تخفيف حدة التوتر فى المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 07:32 صباحاً - بحث وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى مع وزير الخارجية الإيرانى المكلف الدكتور على باقرى كنى، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة ومنع التصعيد بما يحول دون امتداد الصراع وتوسع رقعة الحرب، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على السلم والأمن والاستقرار الإقليمى ومصالح شعوب المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين الجانبين، أكد خلاله الزيانى موقف مملكة البحرين الداعى إلى ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة وحماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيرانى المكلف عن ترحيبه باستمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين تجاه التطورات الإقليمية، منوهًا بمشاركة مملكة البحرين فى مراسم أداء الرئيس الإيرانى اليمين الدستورية، ومتمنيًا لمملكة البحرين التقدم والازدهار.