استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال جنوب غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 04:32 مساءً - أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، نقلًا عن الدفاع المدني بغزة، باستشهاد 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا من الأهالي بمنطقة تل الهوى جنوبي المدينة.

فيما تم نقل جثامين الشهداء الأربعة جراء قصف الاحتلال لمجموعة الفلسطينيين في شارع الأبراج بمنطقة تل الهوا، جنوب مدينة غزة، إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39.623 فلسطينيًا، وإصابة 91.469 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.