دوت الخليج -

الذهب يتراجع بأكثر من 2%

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم، وسط موجة بيع واسعة النطاق للأسهم مدفوعة بتزايد المخاوف الاقتصادية. الذهب يتراجع بأكثر من 2%تراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم، وسط موجة بيع واسعة النطاق للأسهم مدفوعة بتزايد المخاوف الاقتصادية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 2389.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 2430 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 5.1 بالمئة إلى 27.08 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 4.3 بالمئة إلى 917.10 دولار وخسر البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 859 دولارا بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018.

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