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زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب الأراضى الفلسطينية المحتلة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:28 مساءً - أعلن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أن هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة البحر قبالة سواحل الخضيرة.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها على قطاع غزة، وقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن القصف والأعمال العدائية تستمر في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم، وتدمير البنية التحتية.

وذكر المكتب الأممي أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، تعرضت 3 مدارس تؤوي نازحين في غزة للقصف، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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