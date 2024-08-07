الصناعة تطلق خدمات إلكترونية جديدة

الصناعة تطلق خدمات إلكترونية جديدةأعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن اطلاق ست خدمات جديدة عبر البوابة الالكترونية للوزارة.

وتشمل خدمات الشكاوى والمقترحات، وإلغاء حجز الاسم التجاري، و قطع بدل فاقد سجل تجاري، وتعديل الوكالات التجارية، وتسجيل الجمعيات والمؤسسات التعاونية والعامة والشركات العامة، وكذا الحصول على شهادة الاسم التجاري عبر التلفون دون الحضور إلى الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، محمد شرف المطهر، لمناقشة تقييم وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقدّم وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال، عبد الفتاح الذويد، خلال الاجتماع، تقريرًا عن الأداء ومؤشرات العمل عبر البوابة الإلكترونية.

وأشاد الوزير بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه البوابة الالكترونية من حيث ديناميكية التطوير والتحديث، والاستمرار في تقييم وتحديث الخدمات المقدمة مع الحفاظ على نسق تنفيذ خطط التوسع المزمنة لإطلاق الخدمات الجديدة.

ولفت إلى أن إطلاق خدمة الشكاوى والمقترحات سيكون لها دورًا مهمًا في إشراك المستفيدين من خدمات الوزارة من القطاع الخاص ورواد الأعمال في طرح الشكاوى والمقترحات الخاصة بتسهيل وتبسيط الإجراءات واستيعاب المتغيرات.

وأكدّ حرص الوزارة على الحفاظ على النجاح الكبير الذي حققته واستمرار وتيرة التطوير والتوسع، مشددا على أهمية تمتع فريق العمل بروح المبادرة والحرص على الابداع والابتكار بما يسهم في التغلب على الإشكاليات واستمرار التطوير لتقديم مزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص.