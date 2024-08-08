وزير الدفاع الكويتى: الأوضاع بالمنطقة تتطلب اليقظة بالقوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف الصباح، حرص القيادة السياسية ودعمها للإجراءات الكفيلة بقيام القطاعات العسكرية في الكويت بمهامها وواجباتها، مشيرا إلى أن تطورات الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة تتطلب المزيد من اليقظة والجاهزية والاستعداد في صفوف القوات المسلحة.

وشدد الشيخ فهد يوسف الصباح - خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادات الجيش الكويتي الأربعاء بمقر وزارة الدفاع لإجتماع ضم كبار قادة الجيش - على أهمية تفعيل وتعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين عموم وحدات الجيش والقطاعات العسكرية في الكويت والذي يشكل بدوره حجر الزاوية لتحقيق النهوض بمستوى قواتنا المسلحة ورفع كفاءة وقدرة منتسبيها لمواجهة مختلف الظروف والتحديات.

وبحث الاجتماع، المستجدات المتعلقة بآلية سير العمل كما تم استعراض أهم البرامج والخطط والمشروعات المعدة في عموم الوحدات العسكرية.

حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الصباح.