ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار

ارتفاع الين الياباني مقابل الدولارارتفع الين الياباني اليوم، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، إذ يقيم المتعاملون التخارج من صفقات فروق أسعار الفائدة ومسار السياسة النقدية لبنك اليابان.

وصعد الين بنسبة 0.4 % ليصل إلى 146.02 مقابل الدولار، وذلك بعد أن قلل نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا من احتمالية رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى 0.859 مقابل الدولار.

واستقر اليورو عند 1.09315 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.26925 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.51 % إلى 0.6552 دولار أمريكي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.59975 دولار أمريكي.