الكويت والبحرين توقعان برنامجاً تنفيذياً لاتفاقية التعاون السياحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 07:32 مساءً - وقّع وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بالمجال السياحي بين حكومتي الكويت والبحرين للأعوام 2024 و2025 و2026، ضمن جهود البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير قطاع السياحة بما يُحقق الفائدة المتبادلة. وتضمنت الاتفاقية التي وقّعت في مقر وزارة الإعلام بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين عدة مجالات للتعاون المشترك بقطاع السياحة، بينها تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالتسويق السياحي وتنظيم فعاليات سياحية مشتركة وتعزيز برامج الترويج السياحي البيني بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما اتفقت الوزارتان على تبادل الزيارات والوفود الرسمية بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في مجال السياحة. وأكد الوزير المطيري أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الكويت لتعزيز التعاون الخليجي في مختلف المجالات، خصوصاً أن السياحة أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ومن شأن التعاون مع البحرين في هذا المجال المساهمة بتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الشقيقين. وأعرب المطيري عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، إذ سيفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة لتعزيز السياحة في البلدين وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مشدداً على أن الوزارة ستعمل جاهدة على تنفيذ بنود الاتفاقية بما يحقق الفائدة للطرفين. من جانبها، أكدت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفيي حرص البحرين على تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين، في إطار دفع التعاون الخليجي في قطاع السياحة الواعد لآفاق أرحب، بما يرفع معدلات السياحة البينية ويسهم في خلق منظومة سياحية خليجية تكاملية وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد المنطقة

وقام المطيري والصيرفي بجولة في مقر وزارة الإعلام الكويتية، اطلعت خلالها الوزيرة على طبيعة العمل فيها وما تمتلكه الوزارة من إمكانات تكنولوجية وبشرية متطورة.