دمشق: دعم واشنطن لـ ميليشيا قسد العميلة أداة لتنفيذ مخططاتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 10:28 مساءً - أكدت وزارة الخارجية السورية، أن دعم الولايات المتحدة 'لميليشيا قسد الانفصالية' يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لدمشق، داعية واشنطن للتوقف عن دعمها والانسحاب الفوري من سوريا .

دير الزور والحسكة والقامشلي

وقالت الخارجية السورية في بيان: 'شنت قوات ما تسمى 'قسد' العميلة للاحتلال الأمريكي هجمات إجرامية على أهلنا في دير الزور والحسكة والقامشلي، إضافة إلى قرى أخرى في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية.

وأدت هذه الهجمات الهمجية إلى استشهاد عدد من المواطنين السوريين من بينهم نساء وأطفال.

كما قامت طائرات حربية تابعة للقوات الأمريكية بدعم ميليشيا 'قسد'، عبر شن عدة غارات استهدفت خلالها المدنيين الأبرياء المدافعين عن عائلاتهم وقراهم وممتلكاتهم'.