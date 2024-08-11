استشهاد مستوطن وإصابة آخر بإطلاق نار في غور الأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 06:32 مساءً - لقي مستوطن إسرائيلي مصرعه وأصيب آخر في عملية إطلاق نار من سيارة عابرة وقعت في الأغوار بعد ظهر اليوم الأحد، حسبما أفادت السلطات ووسائل إعلام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار من سيارة عابرة في منطقة تقاطع "محولا"، وهي مستوطنة في منطقة الأغوار تقع جنوب مدينة بيسان.

بدورها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن العملية أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح تتراوح بين طفيفة ومتوسطة الخطورة، وقالت إنه تم العثور على مصاب آخر بحالة حرجة قرب موقع إطلاق النار.

وذكرت القناة السابعة أن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من مستوطنة شدموت مخولا وكانت في موقعين، في الموقع الأول جريح بجراح متوسطة وفي الموقع الثاني عثر على مصاب في حالة خطر شديد، قبل أن تعلن خدمة الإسعاف عن وفاته.

وحسب التقارير، فإن منفذ الهجوم فر من المكان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دفع بتعزيزات إلى الموقع وشرع بعمليات بحث عن المنفذ، كما أغلق حاجزي تياسير وحاجز الحمرا في المنطقة.