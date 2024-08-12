عشرات الصواريخ تنطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن عشرات الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ الدفاعات الجوية اعترضت 20 صاروخًا على الأقل أطلقت باتجاه مدينة نهاريا من لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في الجليل الأعلى ونهاريا.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الدفاعات الجوية اعترضت 20 صاروخًا على الأقل أطلقت باتجاه مدينة نهاريا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سقوط صاروخ وانفجاره في مستوطنة إسرائيلية.