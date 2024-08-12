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مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الاثنين، عند مستوى 4686.19 نقطة مرتفعا بـ"26.7 " نقطة وبنسبة 0.57 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4659.47 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الاثنين، عند مستوى 4686.19 نقطة مرتفعا بـ"26.7 " نقطة وبنسبة 0.57 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4659.47 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونا و925 ألفا و496 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 57.4 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و223 ألفا و500 ريال عماني. وأوضح التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.069 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.41 مليار ريال عماني.

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