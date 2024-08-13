جسر جوي كويتي لإغاثة السودان.. والطائرة الأولى تنطلق غداً

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 04:33 مساءً - أعلن سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري، اليوم الثلاثاء، اكتمال التحضيرات لاستقبال جسر جوي إغاثي جديد يستهدف تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لضحايا الحرب والسيول في السودان.

وقال السفير الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية إن المرحلة الأولى من الجسر الجوي ستبدأ بإرسال طائرة تحمل حوالي 40 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية اذ ستصل الطائرة الأولى يوم غد الأربعاء تليها رحلات إضافية في 15 و18 و20 من شهر أغسطس الجاري.

وأضاف أن المساعدات تشمل سيارات إسعاف وخياما وأدوية ومواد غذائية ومبيدات حشرية وذلك ضمن حملة شعبية تحمل اسم (فزعة للسودان) أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية.

وذكر أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بتقديم الدعم للأشقاء في السودان للتخفيف من آثار الحرب والسيول والفيضانات.

وأوضح أن هذه الجهود تعتبر امتدادا للجسر الجوي الذي بدأ مع اندلاع الحرب في السودان والذي شمل 18 طائرة وسفينتين كان آخرهما سفينة محملة بأدوية منقذة للحياة لمرضى السرطان.

وقال السفير الظفيري في هذا الصدد إن الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية نفذت عشرات المشاريع الإنسانية للتخفيف من معاناة المتضررين في أنحاء السودان.

وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الرسمية والشعبية في الكويت والتي ساهمت في تسريع تنفيذ هذا الجسر الجوي مشيدا بالتعاون والتسهيلات التي قدمتها الجهات السودانية لإنجاح هذه المبادرة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الملايين من الشعب السوداني.