السعودية تدين اقتحامات مسؤولي الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 06:31 مساءً - أدانت السعودية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاقتحامات السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وعددٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أهمية احترام المقدسات الدينية، مجددة تحذير المملكة من تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي والوضع التاريخيّ لمدينة القدس، واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم، خصوصا في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.