الكويت: ملتزمون بقواعد مدونة السلوك لأمن المواد النووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 10:28 مساءً - أكدت مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة الكويتية إلهام الفارس دعم دولة الكويت والتزامها بقواعد مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنضم إلى قائمة 151 دولة أخرى.

وقالت مدير إدارة الوقاية - في تصريح لها اليوم الثلاثاء إن دعم الكويت لقواعد المدونة يمثل خطوة إيجابية مهمة تظهر التزامها الراسخ بتعزيز الأمن النووي والإشعاعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مثمنة في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلها قطاع الصحة العامة في وزارتي الصحة و الخارجية وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن .

وأكدت إلتزام إدارة الوقاية من الإشعاع في إنفاذ بنود وأهداف المدونة والحفاظ على الأمن الإشعاعي والنووي في دولة الكويت من خلال متابعة حركة المصادر المشعة والرصد الإشعاعي البيئي وقياس الجرعات الإشعاعية ومعايرة معدات الرصد والمسح الإشعاعي لعدم استخدام أي مصادر مشعة دون الحصول على التراخيص اللازمة ومراقبة معايير التصميم والأداء لمتطلبات الصيانة المتعلقة بهذه المصادر .

وأضافت أن الإدارة تقوم بمراقبة توريد ونقل وتداول المصادر والأجهزة المشعة وضمان تخزينها في مخازن ملائمة ذات مواصفات ومعايير مناسبة طبقا للمواصفات الدولية ومتابعة إجراءات إعادة المصادر المشعة التي ينتهي العمل بها إلى خارج الكويت بالإضافة إلى الإجراءات التفتيشية على القطاعين الحكومي والخاص للتحقق من الامتثال إلى المتطلبات الرقابية المعنية بأمن الأجهزة والمصادر المشعة