الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعيةاستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فيما يترقب المتداولون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل للحصول على إشارات حول حجم الخفض.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" استقر الذهب تقريباً في المعاملات الفورية عند 2455.50 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع بأكثر من واحد في المائة منذ بداية الأسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2493.00 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 28.19 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 954.25 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوعين يوم أمس، وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 941.78 دولار.. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.