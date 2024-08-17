برشقة صاروخية.. سرايا القدس تقصف موقع رعيم العسكري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:28 مساءً - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية قصفها لموقع "رعيم" العسكري، وهو مقر قيادة فرقة غزة بجيش الاحتلال، برشقة صاروخية.

ولبنانيا؛ أعلن حزب الله اللبناني اليوم ‌‏السبت، عن وضع مستعمرة اييليت هشاحر على مدى نيرانه حيث تم قصفها لأول مرة برشقات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا.‏

وفي بيان له؛ قال الحزب ان ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، ‌‏واسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 بينهم أطفال إثر الغارة الإسرائيلية على منطقة وادي الكفور بمدينة النبطية.

وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت واغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، وسط مخاوف من التحول إلى حرب شاملة بين الطرفين.