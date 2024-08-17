وزير الصحة الفلسطيني يعلن أول إصابة بشلل الأطفال في جنوب قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:28 مساءً - أكد وزير الصحة الفلسطينية ماجد أبو رمضان، أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في جنوب قطاع غزة، يعني أن هناك مئات الحالات غير المنكشفة، لافتا إلى أن فلسطين قبل 40 عام قضت تماما على ذلك الفيروس.

إسرائيل تمنعنا من إجراء الفحوص اللازمة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تمنعنا من إجراء الفحوص اللازمة للتأكد من انتشار فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، ومستعدون لمواجهة انتشار فيروس شلل الأطفال ونتعاون مع كافة المنظمات لاحتوائه".

ومن ناحيه.. أعلن حزب الله، قصفه تمركزا لجنود الاحـتلال في موقع المرج بمسيرتين انقضاضيتين، مؤكدا وقوع عددا من القـتلى والجرحى، كما أعلن حزب الله، قصفه لأول مرة مستوطنة أيليت هشاحر بالصواريخ ردا على اعتداءات الاحتلال خاصة على بلدة الكفور.

وكانت كشفت القاهرة الإخبارية، خسائر طالت مستوطنات الجليل الأعلى بعد قصف طالها من جنوب لبنان، إذ أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة حتسور بالجليل

وأكد إعلام عبري، انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة حتسور بالجليل عقب القصف الأخير من لبنان، إذ توجهت سيارات الإسعاف إلى عدة مناطق في صفد بسبب وجود إصابات جراء القـصف الصاروخي من لبنان.

جدير بالذكر أن مستوطنون، قاموا بقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين ، وفقا لوكالة وفا.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر بالإخلاء للمواطنين في مناطق عدة بشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أصدر الأوامر بالإخلاء في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة وفا.

وشهدت المنطقة المذكورة حركة نزوح قسري بعد مطالبة جيش الاحتلال بإخلائها.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن أوامر الإخلاء القسري، التي يُصدرها جيش الاحتلال أصبحت حدثا يوميا لمواطني قطاع غزة، الذين يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم.

وأضافت، أن العائلات تضطر إلى الانتقال مرارا وتكرارا، مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بقطاع غزة.

وأشارت "الأونروا" إلى أن 83% من قطاع غزة تم وضعه تحت أوامر الإخلاء أو صنفه جيش الاحتلال "مناطق محظورة".

ووفق آخر الإحصائيات، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليونين، بينهم 1.7 مليون يعيشون في منطقة المواصي غرب جنوب القطاع بظروف معيشية مروعة، وفق بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".