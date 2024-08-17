العراق يعلن عن فرض إجراءات احترازية بسبب جدري القردة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 05:25 مساءً - نفت وزارة الصحة العراقية، تسجيل أية حالة إصابة بمرض جدري القردة، مؤكدة نشر فرق في المنافذ والمطارات للتعامل مع أية حالة يشتبه بها، أشارت إلى قدرتها على تشخيص المرض واحتواء أية حالة وبائية.

وبدوره؛ أشار مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية رياض عبد الأمير – في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – الي انه لم يتم تسجيل حتى الآن أية إصابة بهذا المرض.

وختم تصريحاته قائلا : وعممنا إجراءات احترازية على كل المحافظات ودوائر الصحة و الكوادر الصحية وتم أخذ الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي حالة يشتبه بها”.