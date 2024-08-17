الصحة المغربية : لم نسجل أية إصابة بجدري القردة منذ شهور

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 07:30 مساءً - أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القردة في البلاد منذ شهور، مشددا على أن الوزارة تتابع عن كثب تطور الوضع الوبائي على الصعيد الدولي.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب قد عقد اجتماعا أمس الجمعة مع اللجنة العلمية بالوزارة، استعرض خلاله مدى فعالية منظومة "اليقظة والرصد الوبائي" المعتمدة في المغرب، والتي نجحت في الكشف المبكر عن الحالات الوافدة من قبل وضمان التدخل الفوري والفعال، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة البروتوكول العلاجي المعتمد لمواجهة مرض جدري القردة، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات العلاجية المقررة وتوفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية، وذلك لضمان معالجة الحالات المحتملة وفق أعلى معايير السلامة الصحية.