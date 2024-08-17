مؤشر بورصة مسقط يرتفع 48 نقطة

مؤشر بورصة مسقط يرتفع 48 نقطةارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 48 نقطة وأغلق على 4693 نقطة، مستأنفا بذلك صعوده بعد أسبوع واحد من التراجع.

وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي إقبال المستثمرين على أسهم العديد من الشركات القيادية المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود مرتفعا 95 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 19 نقطة، وصعد مؤشر قطاع الخدمات 15 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 3 نقاط.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة مقابل أسهم 15 شركة ارتفعت أسعارها في الأسبوع الذي سبقه، كما شهد تراجع عدد الأسهم الخاسرة إلى 22 شركة مقابل أسهم 39 شركة تراجعت أسعارها في الأسبوع الذي سبقه، وجاء هذا الأداء الإيجابي مع استيعاب بورصة مسقط للأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية التي أثرت على معظم البورصات الإقليمية والعالمية خلال الأسبوعين السابقين.

وسجلت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمائة لتصعد إلى 8.5 مليون ريال عماني مقابل تداولات بلغت 8.3 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن عدد الصفقات المنفذة تراجع الأسبوع الماضي إلى 2463 صفقة مقابل 2744 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع الذي سبقه.

وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب تقدر بـ 6.5 مليون ريال عماني بعد صعودها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 24 مليارا و393.9 مليون ريال عماني، وجاء هذا الصعود بعد ارتفاع العديد من الأسهم لتسجل شركات المساهمة العامة مكاسب في قيمتها السوقية بأكثر من 58 مليون ريال عماني بعد صعودها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 9.2 مليار ريال عماني، إلا أن التراجعات التي سجلتها السوق المغلقة أثرت على القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط، وهبطت القيمة السوقية للسوق المغلقة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 10 مليارات و792 مليون ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 49 مليون ريال عماني.