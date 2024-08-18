حزب الله اللبناني يستهدف موقع المرج الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع المرج الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

وذكر حزب الله، في بيان، أن استهداف المواقع التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي هدفه دعم سكان قطاع غزة المحاصريين لليوم الـ317 على التوالي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

ويتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران ، والقائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، عبر غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كانت تل أبيب أعلنت رفع حالة التأهب؛ تحسبًا للرد على عمليتي الاغتيال.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية منذ الثامن من أكتوبر الماضي قصفًا يوميًا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، التي خلّفت أكثر من 40 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.